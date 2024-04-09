الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الدفاع المدنى الفلسطينى ينتشل جثامين 409 شهداء من مجمع "الشفاء" بخان يونس

شهداء
شهداء

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن انتشال جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من المنطقتين.

وأضاف أن العمل ما زال جاريًا حتى اللحظة في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مناشدة المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر 

وناشد الدفاع المدني الفلسطيني المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات"؛ للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة؛ نظرًا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد قوات الاحتلال، مؤكدًا أن عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض.

مجمع الشفاء الطبي الدفاع المدني الفلسطيني غزة الإحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي

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