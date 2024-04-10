"القاهرة الإخبارية" من معبر رفح: مصر مصرة على إدخال المساعدات إلى غزة

رصد محمد جمال، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح، جهود مصر الكبيرة لإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة.

وتابع جمال من أمام معبر رفح مباشرة، أن المعبر والسلطات المصرية يعملان بأقصي طاقة لهم لانفاذ المساعدات من المعبر إلى أشقاءنا في غزة الذي يعانون ويلات الحرب الدائرة منذ اكثر من 6 أشهر والتي أسفرت عن ما يزيد 32 ألف شهيد وما يزيد عن 75 ألف مصاب.

وأشار إلى أن مصر في إصرار كبير على إنفاذ المساعدات لسكان قطاع غزة ما بين أغذية وأدوية وسلع بترولية، لافتًا إلى دخول 346 شاحنة أمس الثلاثاء تحمل مختلف احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان هناك زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي مرت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، والتي تمر بمرحلة تدقيق قبل العبور إلى الأراضي الفلسطينية، ثم تعود مرة أخرى إلى مصر، مؤكدًا أن الدور الذي تلبعه مصر ليس مختصرا فقط على إرسال المساعدات، بل يمتد إلى استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، ووصل أمس عبر معبر رفح 34 مصابا.

واختتم، بأن عددا كبيرا من شاحنات المساعدات تمتد على الطريق من مدينة العريش مرورا بالشيخ زويد وحتى معبر رفح شمالا، وتنتظر الإذن بالدخول إلى القطاع.