وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران من أراضيها فسنرد في إيران

هدد وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، إيران في حالة مهاجمتها لتل أبيب بالرد على أراضيها.

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنه إذا هاجمتنا إيران من أراضيها فسنرد في إيران، لافتًا إلى أن إسرائيل ردت على مصادر إطلاق الصواريخ من حزب الله والحوثيين بشكل محدود ولم تستخدم كل قدراتها.

وهددت إسرائيل إيران ولبنان من مغبة أي هجوم على تل أبيب، وسط ترقب لعمليات انتقامية من طهران ردًا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.