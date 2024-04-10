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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بريطانيا تطالب إسرائيل ببذل مزيد من الجهد لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

غزة
غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه على رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو بذل مزيد من الجهد لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

دعمنا لإسرائيل يعتمد على مدى التزامها بالقانون الإنسانى الدولى

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن دعم بريطانيا  لإسرائيل يعتمد على مدى التزامها بالقانون الإنساني الدولي، محذرًا من خطر المجاعة في قطاع غزة ما لم تسمح إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

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