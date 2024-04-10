الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمام الرئيس السيسى.. فنانون يوثقون عادات مصر خلال العيد بفيلم "لمتنا"

اسعاد يونس
اسعاد يونس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا لتوثيق عادات العيد في مصر بمشاركة عدد من الفنانين وحمل اسم "لمتنا".

وتحدث بالفيلم الفنانون إسعاد يونس، وأحمد حلمي، ومني ذكي، وأحمد أمين، وياسر جلال، وأكرم حسني، وصفاء أبو السعود، وأحمد عز، وهشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد رمضان، وصابرين، ومنة شلبي.

وقال الفنانون: "خلال احتفالنا اليوم لا نغفل عن اللي كانوا سببا في أمن وأمان مصر، واحنا متجمعين وعارفين نعيّد في بلدنا وضحوا بروحهم فداء للشعب والأرض، وهما بيقوموا بواجبهم، أبطالنا شهداء الوطن، ولولاهم مكناش هنبقي هنا النهارده بننعم بالأمن والأمان وبنعيّد واحنا مطمنين، كل أسرة عندها شهيد ومقامهم في قلوبنا كبير جدا، وكل سنة وأنتم في الجنة ونعيمها، وبنقول لكل شهدائنا احنا هنفضل فاكرينكم، وحافظين جميلكم وبنفتخر بيكم، مصر هتفضل فاكرة كل أسامي ولادها الشهداء".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي إسعاد يونس احمد حلمى أكرم حسني صفاء أبو السعيد أحمد عز وأكرم حسني ياسر جلال أحمد امين منى ذكى منة شلبي صابرين محمد رمضان دينا الشربيني هشام ماجد

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