بالأسماء.. الرئيس السيسى يكرِّم شهداء مصر خلال احتفالية عيد الفطر

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من الشهداء، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

شهداء القوات المسلحة

الرائد سامح السيد موسي عبدالجواد الذي استشهد في 17 مارس 2022.

الرائد محمد جمال محمد على الذي استشهد في 1 أبريل 2023.

الملازم أول أحمد فراج عبدالصبور على عثمان الذي استشهد 16 سبتمبر 2023.

مساعد شحاتة مصطفى أبواليزيد الذي استشهد 30 أبريل 2020.

الجندي محمود سمير عليوة الذي استشهد 9 سبتمبر 2018.

شهداء الشرطة المدنية

المقدم مصطفي عبدالرزاق عبداللطيف الذي استشهد 8 يونيو 2023.

الرائد مصطفي محمد صلاح الدين الذي استشهد 29 أغسطس 2022.

أمين شرطة ممتاز ثان السيد محمد مغازي إسماعيل الذي استشهد 20 أبريل 2023.

شيخ خفراء السيد عبدالله السيد محمد الذي استشهد 17 يناير 2024.

خفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد الذي استشهد 16 يناير 2024.