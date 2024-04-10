أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، تفعيل حالة التأهب الجوي للمرة الثالثة جنوب أوكرانيا، مع سماع دوي صفارات الإنذار بالمنطقة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن كل اتفاقية أمنية توقعها أوكرانيا تجعل منها أقرب إلى الحصول على فرص أكبر، وتفاعل عالمى أكبر، وقوة أكبر.

ونقلت وكالة أنباء “يوكرينفورم” عن زيلينسكي قوله على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إن أوكرانيا لديها بالفعل اتفاقيات أمنية مع 6 دول هي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك وكندا وإيطاليا.

وتابع أن “كل اتفاقية من هذا القبيل توسع فرصنا وتفاعلاتنا العالمية وقوتنا”. وأكد زيلينسكي في الوقت نفسه، أن كل اتفاق من هذا القبيل يعزز النظام الدولي القائم على القواعد.