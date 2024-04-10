الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مخطط إسرائيل يستهدف تجويع الشعب الفلسطينى فى القطاع

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم أبو سعيد، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بازدواجية في إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن المخطط الإسرائيلي يستهدف تجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

مخطط إسرائيلي قطاع غزة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة غزة الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل المساعدات الإنسانية بقطاع غزة

مواد متعلقة

بالأسماء.. الرئيس السيسى يكرِّم شهداء مصر خلال احتفالية عيد الفطر

الرئيس السيسى يكرِّم عددًا من أسر وأبناء الشهداء فى احتفالية عيد الفطر

أوكسفام: إذا شنت إسرائيل أى هجوم برى سيفاقم الوضع الكارثى بغزة

دخول شاحنات سلع بترولية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

تفعيل حالة التأهب الجوي للمرة الثالثة جنوب أوكرانيا

أمام الرئيس السيسى.. فنانون يوثقون عادات مصر خلال العيد بفيلم "لمتنا"

إسبانيا: جاهزون للاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل مصلحة أوروبا

الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية عيد الفطر بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر