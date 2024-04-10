المرصد الأورومتوسطى: تدمير مجمع الشفاء جريمة إبادة جماعية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم مكتملة الأركان في مجمع الشفاء الطبي بغزة ونفذ عمليات إعدام غير قانونية.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، أن تدمير مجمع الشفاء الطبي يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن تحقيقاتنا الجارية بشأن مجمع الشفاء ومحيطه تظهر ارتكاب جيش الاحتلال جرائم قتل وإعدام واستهداف مئات المدنيين.