فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا النفطي في الأراضي المحتلة بطائرتين مسيرتين

أعلنت فصائل عراقية استهداف ميناء حيفا النفطي في الأراضي المحتلة بطائرتين مسيرتين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت الفصائل إنها استهدفت صباح الأربعاء أبريل 2024 ميناء حيفا النفطي بالأراضي المحتلة، التي تمت بواسطة طائرتين مسيّرتين، مؤكدة أنها مستمرة بنهجها في مقاومة الاحتلال نصرةً لأهل غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كانت فصائل عراقية تبنت قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردًا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.