المقررة الأممية الفلسطينية تطالب بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

دعت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها.

وقالت وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إن قادة الاحتلال الإسرائيلي يعملون على تحريف مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام.