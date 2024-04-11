"لوفتهانزا الألمانية" تُمدد إلغاء رحلات الطيران من فرانكفورت إلى طهران

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى طهران.

وقالت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى طهران لدواع أمنية حتى 13 إبريل، لافتة إلى أن سبب قرار تعليق الرحلات اتخذ في مطلع الأسبوع؛ لتجنب بقاء أطقمنا ليلا في طهران.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن طهران ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي"، حيث إن الضربة الإسرائيلية موجهة لإيران.