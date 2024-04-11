مصادر غربية: وكالات الاستخبارات تتابع سفينتين للحرس الثورى الإيرانى بالخليج العربى والبحر الأحمر

قالت مصادر غربية إن وكالات الاستخبارات تتابع سفينتين للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي والبحر الأحمر لديهما القدرة على إطلاق صواريخ كروز ومسيرات، وذلك حسبما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد إيران إذا هاجمت تل أبيب

وفي وقت سابق هدد وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، إيران في حالة مهاجمتها تل أبيب بالرد على أراضيها.

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، الأربعاء، إنه إذا هاجمتنا إيران من أراضيها فسنرد في إيران، لافتًا إلى أن إسرائيل ردت على مصادر إطلاق الصواريخ من حزب الله والحوثيين بشكل محدود ولم تستخدم كل قدراتها.

وهددت إسرائيل إيران ولبنان من مغبة أي هجوم على تل أبيب، وسط ترقب لعمليات انتقامية من طهران ردًا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.