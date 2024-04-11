الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام عبرى: جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية فى محيط مخيم النصيرات بغزة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية في ضواحي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

سموتريتش: مصرون على مواصلة القتال فى غزة ورفح الفلسطينية 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن إصرار إسرائيل لمواصلة القتال في قطاع غزة ورفح الفلسطينية وبدئها اليوم.

وقال في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إننا ملتزمون بمواصلة القتال في غزة وتعميق عملياتنا في رفح ودير البلح والنصيرات وقد بدأنا بذلك اليوم.

جيش الاحتلال قطاع غزة إسرائيل رفح الفلسطينية فلسطين

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