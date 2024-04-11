بينها إسرائيل.. روسيا تُحذّر مواطنيها من السفر لعدة بلدان فى الشرق الأوسط

حذّرت روسيا مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى مناطق في الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل ولبنان وفلسطين، إلا للضرورة القصوى، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية، إن الوضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل لا يزال مضطربا، ونوصي المواطنين الروس بإلحاح بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية إلا في حالات الضرورة القصوى.

ويتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مؤخرا مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة ومقتل من كانوا بالمبنى، وبينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 ضباط مرافقين، بينما تشتعل الحرب على الأراضي المحتلة الفلسطينية واللبنانية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33482 شهيدًا، و76049 مصابًا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.