"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعي متواصل للمناطق الشمالية والشرقية بغزة

كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، استمرار قصف مدفعي للمناطق الشمالية والشرقية بقطاع غزة، فضلًا عن أحزمة نارية وقصف مدفعي متواصل لمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الخميس، إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين جراء قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مسؤولون، إنه من المتوقع استئناف شحنات المساعدات إلى غزة قريبًا من قبرص بعد توقف المشروع الأسبوع الماضي إثر مقتل سبعة من عمال الإغاثة في قصف إسرائيلي، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وتستهدف الولايات المتحدة إنشاء رصيف بحلول الأول من مايو على ساحل البحر المتوسط ​​في غزة حتى يتسنى تسليم المساعدات التي تخضع لفحص مسبق في قبرص بإشراف إسرائيلي.