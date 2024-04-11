الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طائرة إسرائيلية مسيرة تقصف الفلسطينيين فى محيط المقبرة الشرقية شرق رفح

رفح
رفح

أفاد بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بوجود طائرة إسرائيلية مسيرة تقصف مجموعة من الفلسطينيين في محيط المقبرة الشرقية شرق رفح الفلسطينية.

 توغل دبابات الاحتلال شمال مخيم النصيرات

وأكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية توغل دبابات الاحتلال شمال مخيم النصيرات من جهة شارع صلاح الدين، والمغراقة، وسط إطلاق نار من قبل الطيران المروحي، وتدمير عدد كبير من الأبراج السكنية في مدنية الزهراء.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33،482 شهيدا، و76049 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

رفح الفلسطينية إسرائيل محيط المقبرة الشرقية شرق رفح فلسطين

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