القاهرة الإخبارية: معبر رفح يتأهب لتسلم الجرحى والمصابين من قطاع غزة

أكد أيمن عماد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري، بوجود حالة من التأهب لإدارة معبر رفح لتسلم الجرحي والمصابين.

وقال إن سيارات الإسعاف تتمركز داخل معبر رفح بالأطقم الطبية لتسلم الحالات التي تستطيع أن تصل معبر رفح من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني الذي بدوره يقوم بتسليم هذه الحالات إلى هيئة الإسعاف المصرية وبعد ذلك تخضع تلك الحالات لعملية التشخيص ثم توجيهها إلى مستشفيات العريش والقاهرة بحسب كل حالة.

وتابع أن مطار العريش ما زال مستمرًا في تسلم المساعدات المختلفة من الدول والمنظمات الأممية طوال أيام عيد الفطر المبارك.