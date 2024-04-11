خلى الفرحة تبقى أكيدة.. فيديو كليب "العيد أهو جه" لـ أحمد سعد

قدم الفنان أحمد سعد أغنية جديدة فيديو كليب «العيد أهو جه» بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تم تصويرها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أبرزت جمال وعراقة تصاميم العاصمة.

وشارك سعد حفلة أبناء الشهداء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة احتفالًا بعيد الفطر المبارك في العاصمة الإدارية.

وجاءت كلماتها كالتالي:

العيد أهو جه وخلى الدنيا علينا سعيدة

العيد أهو جه وخلى الفرحة تبقى أكيدة

العيد أهو جه يجمعنا بأجمل سهراته

العيد أهو جه وهينغنغنا بعدياته

فرحه وضحكه

العيد أهو جه

جريه ولعبه

فسحة بعيدة

هدومنا جديدة

العيد أهو جه وهنعيد مع عمو وخالو

العيد أهو جه وجاي بفرح الدنيا بحاله

العيد أهو جه بعد غياب سنة وراجع تاني

العيد أهو جه ومش هنضيع منه ثواني

يلا نهيص

العيد أهو جه

يلا هنرقص

لمة عيلة

أجمل ليلة