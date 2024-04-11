الخميس 11 أبريل 2024
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سياسي

عربية النواب: إدخال المساعدات إلى غزة يواجه قيودًا ورفضًا من الاحتلال

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بأن إيصال المساعدات إلى غزة يواجه عراقيل بسبب فرض الكيان الإسرائيلي قيودًا، ورفضه تحركات المساعدات المخطط لها بمثابة دليل قاطع على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى عرقلة ومنع دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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تخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني

وطالب  النائب أحمد فؤاد أباظة فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية، بممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر، والتى تتمثل فى ضرورة إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربًا عن ثقته التامة فى استمرار الدور التاريخى والمحورى لمصر لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق حلم الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

على جانب آخر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن استهداف سيارة تابعة لها شمالي قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، وكان قد أصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وقالت مصادر لوكالة "وفا" الفلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مجلس النواب الامم المتحدة أوتشا غزة المساعدات الإنسانية

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