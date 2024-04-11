الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

سولاف درويش تُثمّن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص

سولاف درويش
سولاف درويش

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.

تنفيذ تكليفات الرئيس

وأكدت النائبة سولاف درويش أهمية القرار الذى جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح الرعاية والحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.

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العمل: متابعة دقيقة لالتزام القطاع الخاص بقرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه

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البدوى: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سيسهم فى دفع عجلة الإنتاج


وطالبت "درويش" في بيان، اليوم، الحكومة بمتابعة تطبيق هذا القرار المهم لصياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين وترسخ ثقافة الحقوق والواجبات وتسهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا ولتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة تفعيل دور لجان التفتيش بوزارة العمل للتأكد من تطبيق شركات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى مطالبة بتوقيع العقوبات على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عمال مصر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص

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