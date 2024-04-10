الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

المصريين الأحرار بأسيوط يشارك المواطنين فرحة عيد الفطر بتوزيع الحلويات والهدايا

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

احتفالًا بحلول عيد الفطر المبارك، قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بأسيوط بتقديم واجب الضيافة للمواطنين من خلال توزيع الحلويات والورود والشيكولاتة وألعاب الأطفال في شوارع المحافظة، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بالمشاركة الاجتماعية مع المواطنين ومشاركتهم أفراحهم في جميع المناسبات، والوقوف بجانبهم في مختلف الأوقات.

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المساجد والساحات الرئيسية

وانتشر أعضاء أمانة أسيوط أمام المساجد والساحات الرئيسية، حيث تم توزيع الحلويات الشرقية والسورية والورود علي المواطنين والهدايا والشيكولاتة للأطفال، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وقال محمد أبوعين أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إن الفعالية شارك فيها صلاح عبدالنعيم، الأمين المساعد، والدكتور عيون نافع، أمانة التدريب والتثقيف، المهندس إبراهيم عشم أمين العمل الجماهيري، وعلي محمد، مسئول لجنة التعليم، وشباب الحزب التزاما بالمشاركة الاجتماعية والتواصل مع المواطنين والمشاركة في كل المناسبات.

وأضاف، أن الحزب بأمانة أسيوط يكثف جهوده لخدمة الشارع بجميع الإمكانات المتاحة في ضوء التوجيهات الواضحة من قيادة الحزب والأمانة المركزية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحرص على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.

ونشرت الصفحة الرسمية، مجموعة من الصور لمشاركة الرئيس السيسي، في احتفالية عيد الفطر المبارك، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال الرئيس السيسي في بداية الاحتفالية، إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها.

وقدمت الفنانة صفاء أبوالسعود أغنيتها الشهيرة "أهلا بالعيد"، وسط مشاركة مجموعة من الأطفال.

عيد الفطر المبارك حزب المصريين الأحرار بأسيوط الحلويات والشيكولاتة

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