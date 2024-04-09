الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تقدمت إدارة الحوار الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني: “نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات”.

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"خارجية النواب": استكمال الحوار الوطنى يعزز ثقة المواطن فى مسارات الإصلاح والتنمية

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"مستقبل وطن": الحوار الوطنى خلق حالة من التلاحم بين الأحزاب

إفطار الأسرة المصرية 
يذكر أن شارك أعضاء الحوار الوطني بإفطار الأسرة المصرية تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي وجه خلاله باستكمال وتعميق الحوار الوطني ليكون حالة حوارية بين كافة فئات الشعب المصرية لإعطاء الحق للجميع بالتحاور وطرح الرؤى والأفكار المختلفة.

 

الحوار الوطنى الشعب المصري عيد الفطر المبارك مصر الأمانة الفنية للحوار

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