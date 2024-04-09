الحوار الوطني يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

تقدمت إدارة الحوار الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني: “نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات”.

إفطار الأسرة المصرية

يذكر أن شارك أعضاء الحوار الوطني بإفطار الأسرة المصرية تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي وجه خلاله باستكمال وتعميق الحوار الوطني ليكون حالة حوارية بين كافة فئات الشعب المصرية لإعطاء الحق للجميع بالتحاور وطرح الرؤى والأفكار المختلفة.