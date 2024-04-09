الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أبرز فعاليات وأنشطة "مستقبل وطن" خلال شهر رمضان المبارك

رئيس حزب مستقبل وطن
رئيس حزب مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن عدد من الفعاليات والأنشطة الخدمية لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين، في إطار دوره المجتمعي للوقوف بجانبهم، حيث ساهم في توفير عدد من وجبات الافطار للصائمين في مختلف محافظات الجمهورية، هذا بجانب تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الرياضية كإقامة دورى "حزب مستقبل وطن" للشباب والتي فاز بها حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة. 

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وقال الحزب إنه تم تنظيم 6 مبادرات مختلفة، حيث تم تنظيم مبادرة إفطار مسافر والتي نظمتها أمانه العمل الجماهيري بالحزب بمشاركة العديد من شباب الحزب، حيث تم توزيع العديد من وجبات الافطار اليومية علي المسافرين في محطات قطارات مصر والقاهرة والإسكندرية وأسيوط، تم توزيع 3مليون وجبة افطار في كل محافظات مصر تم تجهيزها وتعبئتها من خلال مطبخ مستقبل وطن. 

مائدة وطن واحد

كما تم اطلاق مبادرة مائدة وطن واحد والتي تم تنظيمها في محافظات مصر المختلفة بمشاركة كافة أطياف الشعب المصرى، ومبادرة دورة مستقبل وطن الرمضانية، والتي تم تنظيمها في 27 محافظة بعدد 32 فريق من كل محافظة والتي فاز بها فريق مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

 ليلة القدر

ومبادرة المسابقة الرمضانية والتي تم الاعلان عنها علي مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن الاجابة عن اسئلة ثقافية ودينية ومعلومات عامة، وصل عدد الفائزين فيها الي 30 فائز تم تكريمهم وتسليمهم الجوائز خلال حفل افطار جماعي لهم. 

كما تم تنظيم احتفالية ليلة القدر وتكريم أمهات قادرون بإختلاف، فالأم المصرية كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي صوت الضمير والرحمة ومصدر السعادة والبهجة والداعمة في كل شدة، وتم منح عدد من الأمهات المثاليات بأهدائهم رحلالت عمرة الي الأراضي المقدسة.

حزب مستقبل وطن المواطنين جبات الافطار محافظات الجمهورية الأنشطة الرياضية دوري حزب مستقبل وطن للشباب

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