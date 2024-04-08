الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائب أحمد عبدالجواد: الشعب اختار السيسى لإصراراه على استكمال الإنجازات

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد

رحب النائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، بضيوف الحزب في الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، مهنئًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية في الولاية الجديدة.

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وزراء وبرلمانيون فى حفل إفطار حزب مستقبل وطن

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قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى حريص على زيادة تمكين الشباب فى الولاية الجديدة

استحقاق انتخابي شهده العالم أجمع بنزاهته

وأضاف النائب أحمد عبد الجواد، خلال كلمته بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، أن تنصيب الرئيس جاء بعد استحقاق انتخابي شهده العالم أجمع بنزاهته، وجاء معبرًا عن إرادة المصريين، في بناء دولة ديمقراطية جديدة تتسع للجميع، حيث عبر الشعب المصري بوضوح عن إصراره في استكمال إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

إفطار الأسرة المصرية

وأشاد نائب رئيس الحزب، بخطاب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل حلف اليمين الدستورية وهو ما أعاده في إفطار الأسرة المصرية والتي تتضمن الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي ودعم حالة الاصلاح السياسي مع وضع قضية بناء الإنسان على رأس أولويات العمل ومنها توفير حياة كريمة وكذلك سياسة مصر الخارجية التي تقوم على محددات وطنية واضحة.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، أن جميع الإنجازات التي تحققت ما كانت ستحقق إلا في وجود شعب يصر ويسعى لاستكمال المسيرة، وقيادة سياسية واعية تسعى لتثبيت القواعد الديمقراطية الحديثة.

وأوضح، أن حزب مستقبل وطن، يدافع عن ثوابت الدولة المصرية، ويسعي لذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والاستمرار في السياسات التى تنتهجها الدولة المصرية والتى تقوم على محددات وطنية واضحة.

وقال "عبدالجواد"، إن الحزب يسعى لتحقيق مستهدفات العمل الوطني التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على استمرار الحزب في دعم مؤسسات الدولة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

حزب مستقبل وطن بحفل إفطار العالم استحقاق انتخابي المصريين دولة ديمقراطية جديدة

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