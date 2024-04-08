الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الجيل الديمقراطى يشارك فى حفل تكريم للمتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم بالدقهلية

الجيل الديمقراطى
الجيل الديمقراطى يشارك فى حفل تكريم مسابقة القرآن الكريم

تنفيذا لتوجيهات ناجي الشهابي رئيس الحزب، شارك حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية وعضو الهيئة العليا للحزب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في أكبر حفل تكريم للمتفوقين في مسابقة القرآن الكريم بليلة القدر من شهر رمضان الكريم،  بقرية طناح مركز المنصورة محافظة الدقهلية، التي رعتها دار التوحيد الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطناح.

txt

حزب الجيل: اهتمام القيادة السياسية بمسار الحوار الوطنى دفعة قوية للعبور من التحديات

txt

حزب الجيل: شهر رمضان شهادة ثقة جديدة في التحالف الوطني للعمل الأهلي

 ألف متسابق

وشهد الحفل توزيع شهادات وجوائز مالية كبيرة، لأكثر من ألف متسابق من الفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، بحضور أعضاء مجلس النواب، والشيوخ ومديري عموم الأوقاف، والشخصيات العامة، والإعلامية من أبناء الدقهلية.

 

شارك أيضا في الحفل وفد من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية، وبعض القيادات الحزب بمركز ومدينة المنصورة والوحدة الحزبية بقرية طناح.

الجيل الديمقراطى يشارك فى حفل تكريم للمتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم بالدقهلية
الجيل الديمقراطى يشارك فى حفل تكريم للمتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم بالدقهلية
الجيل الديمقراطى يشارك فى حفل تكريم للمتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم بالدقهلية
الجيل الديمقراطى يشارك فى حفل تكريم للمتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم بالدقهلية
رئيس الحزب حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حفل تكريم للمتفوقين مسابقة القرآن الكريم

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية

رسائل المثقفين للرئيس.. محمد على إبراهيم: دعمى الكامل لقراراتكم تجاه الأمن القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل