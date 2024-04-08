تنفيذا لتوجيهات ناجي الشهابي رئيس الحزب، شارك حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية وعضو الهيئة العليا للحزب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في أكبر حفل تكريم للمتفوقين في مسابقة القرآن الكريم بليلة القدر من شهر رمضان الكريم، بقرية طناح مركز المنصورة محافظة الدقهلية، التي رعتها دار التوحيد الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطناح.

ألف متسابق

وشهد الحفل توزيع شهادات وجوائز مالية كبيرة، لأكثر من ألف متسابق من الفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، بحضور أعضاء مجلس النواب، والشيوخ ومديري عموم الأوقاف، والشخصيات العامة، والإعلامية من أبناء الدقهلية.

شارك أيضا في الحفل وفد من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية، وبعض القيادات الحزب بمركز ومدينة المنصورة والوحدة الحزبية بقرية طناح.

الجيل الديمقراطى يشارك فى حفل تكريم للمتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم بالدقهلية