حزب الجيل: اهتمام القيادة السياسية بمسار الحوار الوطنى دفعة قوية للعبور من التحديات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بفكرة الحوار الوطني وحرصه على استمراره إيمانًا منه بأهميته في التوصل لحلول لمعالجة المشكلات الاقتصادية القائمة على وجه الخصوص، مثمنًا بتأكيد الرئيس على ضرورة استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.

القيادة السياسية تعطي دفعة قوية لكل المشاركين والقائمين على الحوار الوطني

وأضاف رئيس حزب الجيل، لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية تعطي دفعة قوية لكل المشاركين والقائمين على الحوار الوطني، من أجل بذل مزيد من الجهود في استخلاص المزيد والمزيد من الأفكار والأطروحات والرؤى التي تعبر بوطننا لبر الأمان، ومحاولة الخروج من مأزق الأزمة الاقتصادية بالاتساع لسماع كل الآراء على مائدة واحدة تهدف لتحقيق مصلحة الوطن.

من جانبها، أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة فى تقليد سنوي بحفل إفطار الأسرة المصرية في مناسبة تحمل الكثير من الرسائل والمصارحة مع الشعب أجمع.

الرئيس وجّه العديد من الرسائل والتأكيد على مبادئ الجمهورية الجديدة

وأوضحت النائبة هند رشاد أن الرئيس وجه العديد من الرسائل والتأكيد على مبادئ الجمهورية الجديدة، وأهمها الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي، من خلال توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ودعم المرأة

وثمنت "رشاد" توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة، على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ودعم المرأة، وهو من أهم أسس بناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت النائبة هند رشاد أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفى الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام، من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.