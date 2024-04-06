السبت 06 أبريل 2024
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سياسي

حزب الاتحاد: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني يعزز جسور الثقة بين أبناء الوطن

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية، تأكيد على المسار التشاركي الذي تنهتجه الدولة المصرية، محتضنة كافة فئات وأطياف المجتمع المصري بمختلف أيدلوجياتهم، مشيرًا إلى أن هذا التقليد السنوي فرصة لتجميع أبناء الوطن على مائدة واحدة.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي قدم رسائل هامة وطمأنة، سواء للسياسيين، من خلال تجديد الدعوة لاستئناف الحوار الوطني، أو للشعب المصري من خلال التأكيد على استمرار الإصلاح الاقتصادي مع توفير برامج حماية اجتماعية وتوفير حياة كريمة للمصريين.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الرئيس السيسي يحرص في كل مناسبة على تجديد الدعوة لاستكمال الحوار الوطني، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في استمرار بناء جسور ثقة بين كافة أطراف العمل السياسي، موضحًا أن هذا الأمر يثري الحياة السياسية ويخلق مناخًا صحيًا في طريق الدولة الديمقراطية الحديثة.

وثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد تأكيد الرئيس السيسي بأن يكون للملف الاقتصادي أولوية في مناقشات الحوار الوطني، بما يؤكد حرصه على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في مواجهة الأزمات التي يشهدها المجتمع المصري.

واختتم رضا صقر بالإشارة إلى أن تصريحيات الرئيس  السيسي تستمد ثقتها من دعم الشعب المصري، وهو ما يعزز استقرار البلد وقدرته على مواصلة التحدي والتصدي لكل الأزمات بجسارة.

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