الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: خرجنا بتوصيات لعلاج بعض الأزمات بسرعة

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

استعرض الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهم مخرجات المجلس الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم العمل على توصيات المحور الاقتصادي التي تسلمها الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال "عبد القوي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن تم عقد 12 جلسة متخصصة لمدة 4 أيام حضرها خبراء ومتخصصون والوزراء المعنيون وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة عدد من القضايا التي خرجت منها عددًا من التوصيات.

وأضاف: "ناقشنا عجز الموازنة والدين العام وقضية الاستثمار والتصدير والمعوقات التي تواجهه، والمعوقات التي تواجه الصناعة والزراعة والسياحة وملكية الدولة، وموضوعات خاصة بالعدالة الاجتماعية وبرامج حياة كريمة وتكافل وتكرامة، ودور المجتمع المدني في الاقتصاد القومي، ودور القطاع الخاص والاحتكار والغلاء والتضخم".

وأشار إلى أنه تم الخروج بعدد من التوصيات التي تمثل علاجًا سريعًا لبعض المشكلات، وهناك بعض الأمور الأخرى ضمن خطط طويلة الأمد.

الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوى اكسترا نيوز

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