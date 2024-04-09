الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الجيل الديمقراطي يختتم فعاليات دوري أبطال الدقهلية لكرة القدم

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد، الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات الحزب بالدقهلية بمشاركة أمناء أحزاب الدقهلية ورؤساء الكيانات الشبابية وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، ختام فعاليات نهائي دوري أبطال الدقهلية رمضان 2024  لكرة القدم، والمقامة على أرض ملعب المحترفين بقرية برق العز مركز المنصورة، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وذلك في إطار توجيهات ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بالاهتمام بالشباب ودعمهم والتفاعل مع المواطنين ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات الدينية والرياضية والثقافية.

 

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الدورة الرمضانية

وشهدت الدورة الرمضانية منافسات قوية بين جميع الفرق المشاركة، وتم توزيع الكؤوس وشهادات التقدير للفرق المشاركة، وقال حسن هجرس: “كل عام وأهالي الدقهلية والشعب المصري العظيم بخير وسعادة بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليهم وعلي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأكد هجرس، على دعم حزب الجيل الديمقراطى المستمر للرياضة والرياضيين وتشجيع الشباب للمشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، ليصبح لنا جيل يرفع راية مصر في المحافل الرياضية الدولية.

حزب الجيل الديمقراطي بالشباب المواطنين بالدقهلية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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