الأربعاء 10 أبريل 2024
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سياسي

نادر يوسف: القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى ولن تسمح مصر بتصفيتها

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن مصر تبذل جهودا مضاعفة لوقف الحرب في قطاع غزة والعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني طوال ما يزيد عن 6 أشهر،  قائلا: موقف مصر الشجاع والثابت في رفض العدوان ورفض التهجير والطلب بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وصل صداه للعالم أجمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن إعلان الكثير من القيادات الفلسطينية تقديرها لدور مصر وجهودها لوقف اطلاق النار وإقرار هدنة، يؤكد أن الجميع يرون الجهود المصرية المتواصلة، على مدى الساعة بهدف واحد هو نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته ووقف العدوان عنه.

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الموقف المصرى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية 

ولفت النائب نادر يوسف إلى الموقف المصرى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمتواصل لوقف العدوان على قطاع غزة، فمصر تبذل أقصى الجهد من أجل وقف إطلاق النار في غزة وعلى كافة الاصعدة وهو ما يقابل بتقدير شديد من جانب القيادات الفلسطينية.

التهديدات الإسرائيلية المتواصلة 

وقال عضو مجلس الشيوخ بأن وقوف مصر شعبا وقيادة بشكل صارم في وجه كافة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لاجتياح رفح والعمل على تهجير الفلسطينيين من ارضهم، ينطلق من قناعات مصرية ثابتة أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى، وأنه لا يمكن ابدا ولن تسمح مصر بتصفيتها.

وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مصر الحرب في قطاع غزة قطاع غزة الفلسطينى

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