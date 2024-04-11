رئيس حزب حماة الوطن يشيد بقرار العفو عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

هنأ الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظها من كل سوء، ويديم عليها الأمن والاستقرار.



وقال الفريق جلال الهريدي: يطيب لحزب حماة الوطن قيادة وأعضاءً أن يتقدم بخالص وأرق التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح.

ملامح الجمهورية الديمقراطية الحديثة

وأشار رئيس حزب حماة الوطن إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه، بالإضافة إلى كلمة سيادته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت العديد من الرسائل التي حددت ملامح الجمهورية الديمقراطية الحديثة في ظل الولاية الجديدة التي ستوفر الرخاء للمصريين.

وأضاف الفريق جلال الهريدى، قائلًا: ومع الاحتفال بعيد الفطر المبارك نجدد العهد في الوقوف خلف الرئيس السيسي في ولايته الجديدة في المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية وتوفيرحياة كريمة للمصريين ولاستكمال مسيرة البناء التي بدأها منذ توليه إدارة شئون البلاد.

العفو الرئاسي

وأشاد رئيس حزب حماة الوطن بقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السيسي برقم 104 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل الجاري، حيث قررت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 3438 من النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ولفت الهريدى إلى أن هذا القرار يؤكد عزم القيادة السياسية على المضي قدمًا للنهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد، وتهيئة المجتمع لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرص سيادته على إدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر المصرية بالإفراج عن ذويهم في تلك المناسبات.