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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

شهدت الساعات الماضية، ارتفاعًا في عمليات البحث عن كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024، وذلك بالتزامن مع صدور القرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بـ"عيد الشرطة" 25 يناير.

كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

وتسهيلا علي المواطنين، يكشف الدستور  في هذا التقرير كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2024، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وفيما يلي نص القرار علي النص الكاملة لـ كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024:

نص قرار العفو الرئاسي 2024

وجاء نص القرار رقم 1 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2020.. 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضـع تحـت مراقبة الشرطة ؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وعلـى القـانون رقـم 396 لسنة 1956 بشأن تنظـيم مراكـز الإصـلاح والتأهيل المجتمعي ؛ وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محـاكم أمـن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك

كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024

يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون مـن ينـاير لـعـام 2024.

  • أولا – المحكــوم عليهـــــم بالسجن المؤبد إذا كـــــــات المــدة المنفـذة حتى ٢٠٢٤/١/٢٥ (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للمرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات
  • ثانيـا - المحكوم عليهم يعقوبة سالية للحريـة قبـل ٢٠٢٤/١/٢٥

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متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث منتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات مالية للحريـة فـي جـرائم قعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مند هـذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقسوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو علـى المدة التي يشملها العدو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

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