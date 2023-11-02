محمود بسيونى: قوائم العفو الرئاسى نجحت فى إضفاء الثقة على جدية الإصلاحات السياسية

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، إن تجربة العفو الرئاسى نجحت فى إضفاء الثقة على جدية الإصلاحات السياسية الجارية فى مصر، والتى ترافقت مع الحوار الوطنى وما نتج عنه من توافق سياسى على عدد من القضايا أبرزها الحريات العامة وتدعيم العملية الديمقراطية والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان.

وأضاف بسيوني، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه قد استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبات الأحزاب والقوى السياسية التى دعت للإفراج عن أسماء غير متورطة فى أعمال إرهابية أو عنف، موضحا أنه عملت لجنة العفو الرئاسى باجتهاد بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان فى بحث الحالات التى جاءت فى تلك القوائم، وتواصلت مع جهات عديدة من أجل إتمام العملية وقد زرعت قوائم العفو المتتالية الفرحة فى بيوت كثيرة.

وأشاد بسيوني، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى دمج وتأهيل المفرج عنهم وعملها الجاد فى إيجاد فرص عمل لهم عقب الخروج، وهى تجربة فريدة فى منطقتنا العربية وتستحق التوثيق؛ لأنها بها عمل مهم فى إعطاء المفرج عنهم فرصة أخرى للحياة، ودعمهم فى الوصول إلى مصدر رزق كريم يمكنهم من الحياة بشكل كريم عقب الخروج.