كريم السقا: قرار العفو الرئاسي يعكس إرادة الدولة في إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا

أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، جاء تزامنًا مع تسليم إدارة الحوار الوطني لعدد من التوصيات النهائية بأيام قليلة.

وقال خلال لقائه على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن قرار العفو في ذلك التوقيت يعكس اهتمام الرئيس السيسي بآراء الأطراف المختلفة المشاركة في الحوار الوطني، بجانب الجدية في التعامل مع هذه التوصيات، بالإضافة إلى قطع حالة التشكيك بشأن جدية الحوار الوطني بأن هناك استجابة وتنفيذ سريع لإحدى أهم أطروحات الحوار للإفراج عن السجناء.

وأوضح، أن استمرارية العفو الرئاسي عن السجناء وإصدار قوائم العفو الرئاسي، يؤكد إرادة الدولة الحقيقية في تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا بشكل كامل، بالإضافة إلى تأكيد احترام الرأي الذي يُعد إحدى دعائم الديمقراطية وأصبح سمة أساسية للجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لإقامتها.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس بالأمس، كان لها تأثير كبير ومختلف من ناحية الثقة الحقيقة من بعض الأطراف مع الدولة الذي يؤكد أن التعامل أصبح مختلفا تمامًا، من حيث أهمية الأصوات واستجابة الطلبات بشكل أكثر حكمة ومنطق في حالة قابليتها للتنفيذ.

واختتم أن القيادة السياسية تبذل جهودًا مضاعفة خلال الفترة الحالية لإنهاء الملف، بالإضافة إلى عدم استغلال هذا الملف من قِبَل أطراف داخلية أو خارجية.