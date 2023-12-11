عضو لجنة العفو الرئاسي: الشباب والمرأة يتصدران المشهد الانتخابي 2024

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الشباب والمرأة يتصدران المشهد الانتخابي، ولهم حضور قوي جدًا بالانتخابات الرئاسية 2024، وهذا سوف ينعكس على فكرة الوعي الحقيقي الذي تراكم على مدار الـ 9 سنوات الماضية.

وأضاف السقا، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم الإثنين، أن هذا الوعي يتبلور في شكل الانتخابات، والاهتمام بالمشاركة، تحديدًا من قبل الشباب، لأنهم يريدون أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكونوا درع لحماية بلدهم.

الشباب أصبح لديه وعي بأن المشاركة سلاح ودرع

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الشباب أصبح لديه وعي بأن المشاركة هي سلاح لمواجهة أي مخاطر، ودرع لحماية الوطن من أي خطر، لافتًا إلى أن الشعب المصري يخلق مشهد كبير أمام العالم، ويبعث رسائل محتواها أننا شعب قوي وواعي ومستعد دائمًا لمواجهة أي مخاطر.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الشباب هم الكتلة الأكبر في المجتمع، وخلال الفترة الماضية شهدنا تجارب كثيرة لبعض الإنجازات وتنمية تمكين الشباب، ووضعهم في مقدمة المشهد.