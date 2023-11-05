استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان.. إنجازات لجنة العفو الرئاسي".

وذكر التقرير أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

كما ذكر التقرير أن مصر تحدثت عن منظومة متكاملة لـ حقوق الإنسان، بدأت في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وحقه في الحياة والهواء النظيف.

مصر تعاملت مع ملف حقوق الإنسان بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل

و تعاملت مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل، كما أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتمالها على كافة مبادئ حقوق الإنسان كافة وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، هذا إلى جانب نصه على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.

كما أن البنية التشريعية الوطنية تذخر بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، والتي شكلت إضافة مهمًا في هذا الشأن ودليلًا على الإرادة السياسية الأكيدة في تفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في هذا المجال.