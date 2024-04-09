"المصريين الأحرار" يهنئ إدارة أوقاف شمال القاهرة بعيد الفطر

أجرى وفد من حزب "المصريين الأحرار" زيارة للشيخ مصطفى حسني، مدير إدارة الأوقاف بشمال القاهرة، في مقر الأوقاف بمسجد البطل بدائرة الساحل، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وضم الوفد رائد مقدم، عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم، ودانيا غطاس، مسؤول لجنة العلاقات العامة بشمال القاهرة.

وتبادل الطرفان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وبحثوا سبل التعاون بين الحزب وإدارة الأوقاف في شمال القاهرة خلال الفترة القادمة، ووجه رائد مقدم الدعوة للشيخ مصطفى حسني لحضور افتتاح مقر الحزب الجديد بشمال القاهرة بعد عيد الفطر المبارك.

كما نقل وفد الحزب تهنئة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والأمانة المركزية، للشيخ مصطفى حسني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

المصريين الأحرار يهنئ الرئيس والشعب بعيد الفطر المبارك

فيما هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، القيادة السياسية وجموع الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر وأهلها بالخير والبركات.

وبعث رئيس الحزب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية قائلا: "يسرني بالإصالة عن نفسي والإنابة عن كل أعضاء حزب المصريين الأحرار أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات".