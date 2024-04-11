مقرر مساعد بالحوار الوطنى: لدينا رؤية شاملة لمناقشة القضايا المطروحة

قال المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني زكي القاضي، إن الفترة المقبلة من أهم فترات الحياة السياسية خاصة والحياة المصرية عامة، ارتباطا بالحوار الوطني ومجرياته في ظل الثقة المتزايدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته لأن يكون الحوار أكثر ثراء وعمقا، مؤكدًا وجود رؤية شاملة لمناقشة القضايا المطروحة كافة، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب لحضور الجلسات والإدلاء برأيهم.

وأضاف المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، في تصريحات، اليوم الخميس، أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل المشاركين في جلسات الحوار الوطني سواء على مستوى اللجان أو في الموضوعات الطارئة والجلسات المتخصصة.

تطورات الأوضاع في الأشهر الـ6 الماضية

وأشار المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني إلى أنه من المنتظر مناقشة عدد من القضايا الأخرى، نظرًا لتطورات الأوضاع في الأشهر الـ6 الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشكاليات الإقليم والحرب الإسرائيلية على غزة، لتكون محور نقاش في مجلس الأمناء طبقا لما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير.

وأوضح "القاضي" أن الأشهر الـ6 الماضية فرضت رؤى وتصورات أخرى في مجريات النقاش، لافتًا إلى أن لجنة الشباب بالحوار الوطني لديها موضوعات في غاية الأهمية تتعلق بالرياضة وقطاعات الشباب، فضلاً عن التنوع والتطور في الأفكار الصادرة عن مجلس الأمناء حينما يتم انعقاده في الفترة المقبلة.

ووصف زكي القاضي الحوار الوطني بأنه أكبر جلسة استماع في تاريخ مصر، بحثًا عن أضخم كتاب إجابات في كل القضايا وهي إجابات متطورة ويمكن مناقشتها أكثر من مرة في نسخ متطورة.