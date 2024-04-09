الثلاثاء 09 أبريل 2024
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سياسي

طارق شكري: الحوار الوطني أصبح استراتيجية دولة نحو الجمهورية الجديدة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تمسك الدولة باستمرار الحوار الوطني، يؤكد أنه حالة إيجابية جدا لصالح الوطن، ومناقشة كل القضايا والتحديات على اوسع نطاق وبمشاركة كافة القوى السياسية والوطنية.

ولفت شكري، في  بيان صحفي له اليوم، إلى تصريحات رئيس الوزراء، حول إعلان الرئيس السيسي أنه تم تسليم مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني لسيادته، وهي الجهة المعنية بالشئون الاقتصادية، وتأكيده أن الحكومة ستعمل فور وصولها على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس.

وشدد على أن إعلان الرئيس السيسي عن استمرار الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة وفي صدارة أولويات الدولة، يؤكد أن الحوار الوطني تحول لاستراتيجية دولة وكل الدعم لإنجاح جهوده وتوصياته، مضيفا: “الحوار الوطني استطاع تحقيق اختراقات في قضايا عدة سياسية واقتصادية وهو ما يحسب للرئيس السيسي”.

واختتم المهندس طارق شكري، حديثه بالقول: “استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها، سياسات أثبتت نجاحها في الشارع المصري واستمرارها يعزز الجهود الوطنية نحو الجمهورية الجديدة”.

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