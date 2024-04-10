المصريين الأحرار يهنئ أهالى سوهاج والقيادات بالعيد القومى

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالتهاني والتبريكات إلى محافظة سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة حلول العيد القومي للمحافظة، الذي يتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

يُشيد الحزب بالإنجازات التي حققتها محافظة سوهاج على مختلف الأصعدة، خاصةً في مجالات التنمية والخدمات والمشاريع القومية، التي كان لها بالغ الأثر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

يُثمن الحزب دور القيادات التنفيذية والشعبية في محافظة سوهاج على جهودهم المتواصلة في خدمة المحافظة وأبنائها، وحرصهم على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

يُعرب الحزب عن تقديره وامتنانه لأهالي محافظة سوهاج على صبرهم وتعاونهم مع القيادات التنفيذية، ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية والارتقاء بالمحافظة.

يُؤكد الحزب دعمه وتأييده كل الجهود الرامية إلى تنمية محافظة سوهاج وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.