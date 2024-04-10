التحالف الوطنى يوزع 25 ألف كيلو من اللحوم بسوهاج فى عيد الفطر

وزّع التحالف الوطني بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع جمعية الأورمان بسوهاج، 25 ألف كيلو لحوم، و10 آلاف كرتونة مواد غذائية، بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة في أول أيام عيد الفطر المبارك وطوال شهر رمضان المبارك، وذلك لمشاركة أهالي المحافظة فرحتهم بالعيد.

من جانبه، أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة سوهاج بالمجان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنه استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

وأوضح أن الكراتين تم توزيعها على الأهالي، والأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، من أبناء محافظة سوهاج، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، خاصةً في أيام وليالي الشهر الكريم.

وفي السياق، بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".