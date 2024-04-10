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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عيد فطر وقومى فى سوهاج.. والمحافظ يستقبل المهنئين

محافظة سوهاج يستقبل
محافظة سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، المهنئين من أبناء سوهاج، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد سوهاج القومي، من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجى.

زار المحافظ بمكتبه، اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وعددا من القيادات الأمنية، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وعددا من أعضاء هيئة التدريس، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والصحفيين، والإعلاميين، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، والشخصيات العامة، وأهالى سوهاج في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.

وقدم الفقي التهنئة لأبناء وأهالي سوهاج، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يتوافق هذا العام مع عيد محافظة سوهاج القومي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

وأدى محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة، والتسامح، والسلام، التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.

وتبادل المحافظ التهاني مع المواطنين الموجودين لأداء الصلاة، موجها التهنئة لجميع أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

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