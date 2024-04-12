عاجل.. السفارة الأمريكية فى إسرائيل تحث الأمريكيين لتوخى الحذر وسط هجوم إيرانى متوقع

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين، حثتهم فيه على توخي الحذر والبقاء في مناطق محددة وسط مخاوف بشأن رد إيراني محتمل.

وشددت السفارة، في بيان لها، على الحاجة إلى زيادة الوعي الأمني الشخصي، مشيرة إلى الطبيعة غير المتوقعة للحوادث الأمنية في المنطقة.

وحدّد التحذير مناطق السفر المحظورة لموظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم، مما يحد من السفر الشخصي خارج منطقة تل أبيب الكبرى (بما في ذلك هرتسليا ونتانيا وحتى يهودا) والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر، ومع ذلك، يُسمح للموظفين الحكوميين بالمرور بين هذه المناطق الثلاث للسفر الشخصي.

وتأتي رسالة السفارة التحذيرية وسط توترات متصاعدة في المنطقة، مع مخاوف بشأن رد إيراني محتمل على الأحداث الأخيرة. ولا تزال البيئة الأمنية معقدة وعرضة للتغيرات السريعة، اعتمادًا على التطورات السياسية والحوادث الأخيرة.

يُنصح المواطنون الأمريكيون في إسرائيل بالبقاء يقظين، والبقاء على اطلاع بما يحيط بهم، والالتزام بأي تحديثات أو تعليمات أخرى صادرة عن السفارة الأمريكية والسلطات المحلية.