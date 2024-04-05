سعر الذهب اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه والدولار
يشهد سعر الذهب في مصر استقرارا ملحوظا على مدار المعاملات الجارية حيث يستقر سعر الذهب عيار 21 عند نفس القيمة ولم يتخط بعد حاجز 3200 مثلما حدث في الأسابيع الماضية.
ننشر قي التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في أخر تحديث للأسعار على منصات تداول اسعار الذهب.
سعر الذهب في مصر اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 24
3548.5 جنيه للبيع
جنيه، للشراء 3520
بلغ سعر الذهي عيار 22
3252.75 جنيه للبيع
3226.75 جنيه للشراء
بلغ سعر الذهب عيار 21
3105 جنيهات للبيع
3080 جنيها للشراء
بلغ سعر الذهب عيار 18
2661.5 جنيه للبيع
2640 جنيها للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
بلغ سعر الذهب عيار 14
2070 جنيها للبيع
2053.25 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 12
1774.25 جنيه للبيع
1760 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 9
1330.75 جنيه للبيع
1320 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
24840 جنيه للبيع
24640 جنيه للشراء
سعر الذهب بالدولار
بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة 2286 دولار أمريكي للبيع اما للشراء بلغ 2285 دولار أمريكي
سعر الذهب في السعودية
اسعار الذهب عيار 24 276.16 ريال سعودي 73.64 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22 253.15 ريال سعودي 67.51 دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 21 241.64 ريال سعودي 64.44 دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 18 207.12 ريال سعودي 55.23 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14 161.09 ريال سعودي 42.96 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 12 138.08 ريال سعودي 36.82 دولار أمريكي
اسعار أوقية الذهب 8،589 ريال سعودي 2،290 دولار أمريكي
اسعار جنيه الذهب 1،933 ريال سعودي 515.51 دولار أمريكي