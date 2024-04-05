الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب في مصر استقرارا ملحوظا على مدار المعاملات الجارية حيث يستقر سعر الذهب عيار 21 عند نفس القيمة ولم يتخط بعد حاجز 3200 مثلما حدث في الأسابيع الماضية. 

ننشر قي التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في أخر تحديث للأسعار على منصات تداول اسعار الذهب.

 

سعر الذهب في مصر اليوم


بلغ سعر الذهب عيار 24
3548.5 جنيه للبيع 
جنيه، للشراء 3520


   
بلغ سعر الذهي عيار 22
3252.75 جنيه للبيع 
3226.75 جنيه للشراء


   
بلغ سعر الذهب عيار 21
3105 جنيهات للبيع 
3080 جنيها للشراء 
   
بلغ سعر الذهب عيار 18
2661.5 جنيه للبيع 
2640 جنيها للشراء



سعر الذهب للبيع والشراء 
   
بلغ سعر الذهب عيار 14
2070 جنيها للبيع 
2053.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12
1774.25 جنيه للبيع
1760 جنيه شراء
   
سعر الذهب عيار 9
1330.75 جنيه للبيع 
1320 جنيه للشراء

   
سعر جنيه ذهب
24840 جنيه للبيع 
24640 جنيه للشراء


   

2304 دولارات للأونصة.. الذهب يُحقق نقطة تاريخية جديدة

سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار


سعر الذهب بالدولار


بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة 2286  دولار أمريكي للبيع اما للشراء بلغ 2285  دولار أمريكي


سعر الذهب في السعودية


اسعار الذهب عيار 24 276.16 ريال سعودي  73.64 دولار أمريكي 
سعر الذهب عيار 22 253.15 ريال سعودي  67.51 دولار أمريكي 
اسعار الذهب عيار 21 241.64 ريال سعودي 64.44 دولار أمريكي 
اسعار الذهب عيار 18 207.12 ريال سعودي 55.23 دولار أمريكي 
سعر الذهب عيار 14 161.09 ريال سعودي  42.96 دولار أمريكي 
سعر الذهب عيار 12 138.08 ريال سعودي  36.82 دولار أمريكي 
اسعار أوقية الذهب 8،589 ريال  سعودي 2،290 دولار أمريكي 
اسعار جنيه الذهب 1،933 ريال سعودي  515.51 دولار أمريكي

 

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