سعر الذهب اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

يشهد سعر الذهب في مصر استقرارا ملحوظا على مدار المعاملات الجارية حيث يستقر سعر الذهب عيار 21 عند نفس القيمة ولم يتخط بعد حاجز 3200 مثلما حدث في الأسابيع الماضية.

ننشر قي التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في أخر تحديث للأسعار على منصات تداول اسعار الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم



بلغ سعر الذهب عيار 24

3548.5 جنيه للبيع

جنيه، للشراء 3520





بلغ سعر الذهي عيار 22

3252.75 جنيه للبيع

3226.75 جنيه للشراء





بلغ سعر الذهب عيار 21

3105 جنيهات للبيع

3080 جنيها للشراء



بلغ سعر الذهب عيار 18

2661.5 جنيه للبيع

2640 جنيها للشراء





سعر الذهب للبيع والشراء



بلغ سعر الذهب عيار 14

2070 جنيها للبيع

2053.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

1774.25 جنيه للبيع

1760 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 9

1330.75 جنيه للبيع

1320 جنيه للشراء



سعر جنيه ذهب

24840 جنيه للبيع

24640 جنيه للشراء







سعر الذهب بالدولار



بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة 2286 دولار أمريكي للبيع اما للشراء بلغ 2285 دولار أمريكي



سعر الذهب في السعودية



اسعار الذهب عيار 24 276.16 ريال سعودي 73.64 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 22 253.15 ريال سعودي 67.51 دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 21 241.64 ريال سعودي 64.44 دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 18 207.12 ريال سعودي 55.23 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 14 161.09 ريال سعودي 42.96 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 12 138.08 ريال سعودي 36.82 دولار أمريكي

اسعار أوقية الذهب 8،589 ريال سعودي 2،290 دولار أمريكي

اسعار جنيه الذهب 1،933 ريال سعودي 515.51 دولار أمريكي