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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعا كبيرا متأثرا بارتفاع سعر الذهب العالمي، وتخطى سعر الذهب عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية 3125 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-4-2024 بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24 بيع 3571.5 جنيها، وللشراء 3542.75 جنيه سعر الذهب عيار 22: بيع 3237 جنيها، وللشراء 3269 جنيها. 

سعر الذهب عيار 14: بيع 2060 جنيها، وللشراء 2080 جنيها.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1766 جنيها، وللشراء 1783 جنيها.

الأونصة: بيع 109827 جنيها، وللشراء 110894 جنيها.

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سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الأربعاء 3-4-2024 فى محلات الصاغة

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر كما يختلف حسب نوع  الذهب، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 100 جنيه، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 14 % على سعر جرام الذهب عيار 18. 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر عيار 21: بيع 3125 جنيها، وللشراء 3100 جنيه. 

سعر الذهب في مصر عيار 18: بيع 2، 2678.5 جنيه، وللشراء 2657.25 جنيه. 

الجنيه الذهب: بيع 24720 جنيها، وللشراء 24960 جنيها.

الكيلو: بيع 3،531،429 جنيه، وللشراء 3،565،714 جنيه.

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

 

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع كبير، ووصلت إلى رقم قياسي جديد قرب مستوى 2300 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لأسعار الذهب على الإطلاق، وذلك مع استفادتها من ضعف الدولار الأمريكي مع تعزز توقعات خفض الفائدة خلال يونيو المقبل، وكذلك  مع ترقب الأسواق لصدور بيانات التوظيف الأمريكية بنهاية الأسبوع الجاريو، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 16 دولارا تقريبا أو بنسبة 0.70% تقريبا، ليتم تداول الذهب قرب مستوى 2297 دولار للأوقية.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اليورو والإسترليني خلال تعاملات اليوم

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