سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الأربعاء 3-4-2024 فى محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-4-2024 بالجنيه المصري والدولار من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لكونه وعاء إدخاري مضمون لذلك يرغب الملايين من المواطنين في معرفة أسعار البيع والشراء في كافة محلات الصاغة المصرية.



سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الأربعاء 3-4-2024 في محلات الصاغة

نعرض للقراء سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الأربعاء 3-4-2024 في محلات الصاغة والبورصة العالمية والتي تشهد حالة من التذبذب بسبب بيانات الفيدرالي الأمريكي ومخاوف من خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة لذلك جاءت أسعار تداول الذهب بدون مصنعية كما يلي:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 3520 جنيه.

الشراء 3497.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 3226.75 جنيه.

الشراء 3205.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 3080 جنيه.

الشراء 3060 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2640 جنيه.

الشراء 2622.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 2053.25 جنيه.

الشراء 2040 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 24640 جنيه.

الشراء 24480 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر الذهب بالدولار

سجل اونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 2255$.

الشراء 2254$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في مصر وفقا لاختلاف الأعيرة الذهبية ومكان المحل وجودة مصنعية المشغولات الذهبية حيث تتراوح أسعار المصنعية والضرائب والدمغة من 50 _ 130 جنيه وفقا لبيان مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجلت اونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام من الذهب BTC نحو 122545 جنيه ويتم رد 26 جنيه من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط من المصنعية بدون دمغة.

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