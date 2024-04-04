تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم 25 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الخميس 25 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الحالية من جانب المواطنين فقد شهد الذهب استقرار نسبيا في هذه الساعات حيث استقر في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، إذ صعدعيار 21 الأكثر تداولًا أمس الاحد بقيمة 120 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم 25 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الخميس 4 ابريل 2024، نحو 3520.00 جنيه.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم الخميس 4ابريل 2024، عند 3100جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657.25 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

بينما بلغ سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو 3542.75 جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3100جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657.25 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2066.75جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3226.75 جنيها.

اسعار الذهب اليوم مصر

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 4 ابريل 2024 نحو 3514286.00، وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 4 ابريل 2024، نحو 24600 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل الذهب في المعاملات العالمية عند 2299.28 دولار للأوقية.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟

سجل عيار 21 اليوم في مصر 3100 للبيع و3075للشراء.