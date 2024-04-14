آخر تحديث سعر الذهب اليوم في مصر 2024

واصل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعه في اليوم الأخير من إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وتراجع الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الأحد، وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث سعر الذهب اليوم في مصر 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 3737.25 جنيه، وللشراء 3702.75

سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 3425.75 جنيه، وللشراء 3394.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 2150 جنيها، وللشراء 2183 جنيها.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 21: بيع 3270 جنيها، وللشراء 3240 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2802.75 جنيه، وللشراء 2777.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1843 جنيها، وللشراء 1871 جنيها.

الأونصة: بيع 114.626 جنيه، وللشراء 116.403 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: بيع 25.800 جنيه، وللشراء 26.200 جنيه.

الكيلوالذهب: بيع 3.685.714 جنيه، وللشراء 3.742.857 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي في آخر جلسة تداول له تراجع كبير، بعدما كانت قد ارتفعت بشكل قياسي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة وتجاوزها مستويات 2430 دولارا للأوقية.

وتراجعت أوقية وفقدت أكثر من 30 دولارا من قيمتها بفعل بعض التطورات التي أضعفت الطلب على المعدن النفيس، انخفضت عقود الذهب الفورية بنحو 33 دولارا تقريبا أو بنسبة 1.38% تقريبا، ليتم تداول الذهب قرب مستوى 2339 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لأسعار الذهب على الإطلاق.

وتراجعت عقود الذهب الاَجلة بنسبة 0.62% وسجلت حوالي 2357 دولار للأوقية.