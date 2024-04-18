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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 18-4-2024 فى مصر

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والاجنبية والذي يشهد بحث متزايد مع اقتراب موسم الحج لهذا العام 2024.

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18/4/2024 في البنوك المصري والأجنبيه وفق آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 
12.9139 جنيه للشراء 12.9512 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  البنك الأهلي المصري

12.9131 جنيه للشراء 12.9446 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  بنك الإسكندرية

12.896 جنيه للشراء 12945 جنيه للبيع

 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  بنك مصر

12.9166 جنيه للشراء 12.9446 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  بنك القاهرة

12.943 جنيه للشراء  12.913 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  بنك قناة السويس

12.85 جنيه للشراء 12.93 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  البنك التجاري الدولي CIB

12.85 جنيه للشراء 12.94 جنيه للبيع

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أسعار العملات الاجنبية اليوم

دولار أمريكى 48.4440 جنيه للشراء  48.5800 جنيه للبيع 
يورو 51.5250 جنيه للشراء 51.6891 جنيه للبيع 
جنيــه إسترليـنى 60.3515 جنيه للشراء 60.5404 جنيه للبيع 
دولار كنـدى 35.0764 جنيه للشراء 35.1851 جنيه للبيع 
كرون دانمركى 6.9070 جنيه للشراء 6.9267 جنيه للبيع 
كرون نرويجى 4.4082 جنيه للشراء 4.4222 جنيه للبيع 
كرون ســويدى 4.4182 جنيه للشراء 4.4312 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى 53.1767 جنيه للشراء 53.3494 جنيه للبيع 
100 ين يابانى 31.3249 جنيه للشراء 31.4190 جنيه للبيع 
دينــار كويتى 157.1480 جنيه للشراء 157.6403 جنيه للبيع 
درهم اماراتى 13.1907 جنيه للشراء 13.2284 جنيه للبيع 
دولار اســـترالى 31.1350 جنيه للشراء 31.2321 جنيه للبيع 
دينــار البحــرين  128.4884 جنيه للشراء 128.8663 جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى 125.8220 جنيه للشراء 126.1884 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى 13.2778 جنيه للشراء 13.3260 جنيه للبيع 
دينـار اردنـى 68.3561 جنيه للشراء 68.5964 جنيه للبيع 
يوان صينى 6.6921 جنيه للشراء 6.7113 جنيه للبيع

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