سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 18-4-2024 فى مصر

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والاجنبية والذي يشهد بحث متزايد مع اقتراب موسم الحج لهذا العام 2024.

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18/4/2024 في البنوك المصري والأجنبيه وفق آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

12.9139 جنيه للشراء 12.9512 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

12.9131 جنيه للشراء 12.9446 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

12.896 جنيه للشراء 12945 جنيه للبيع

إقرأ أيضًا :

سعر الريال السعودي اليوم 17 أبريل 2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

12.9166 جنيه للشراء 12.9446 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

12.943 جنيه للشراء 12.913 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

12.85 جنيه للشراء 12.93 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

12.85 جنيه للشراء 12.94 جنيه للبيع

أسعار العملات الاجنبية اليوم

دولار أمريكى 48.4440 جنيه للشراء 48.5800 جنيه للبيع

يورو 51.5250 جنيه للشراء 51.6891 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 60.3515 جنيه للشراء 60.5404 جنيه للبيع

دولار كنـدى 35.0764 جنيه للشراء 35.1851 جنيه للبيع

كرون دانمركى 6.9070 جنيه للشراء 6.9267 جنيه للبيع

كرون نرويجى 4.4082 جنيه للشراء 4.4222 جنيه للبيع

كرون ســويدى 4.4182 جنيه للشراء 4.4312 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 53.1767 جنيه للشراء 53.3494 جنيه للبيع

100 ين يابانى 31.3249 جنيه للشراء 31.4190 جنيه للبيع

دينــار كويتى 157.1480 جنيه للشراء 157.6403 جنيه للبيع

درهم اماراتى 13.1907 جنيه للشراء 13.2284 جنيه للبيع

دولار اســـترالى 31.1350 جنيه للشراء 31.2321 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 128.4884 جنيه للشراء 128.8663 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى 125.8220 جنيه للشراء 126.1884 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى 13.2778 جنيه للشراء 13.3260 جنيه للبيع

دينـار اردنـى 68.3561 جنيه للشراء 68.5964 جنيه للبيع

يوان صينى 6.6921 جنيه للشراء 6.7113 جنيه للبيع